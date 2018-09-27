台中監獄成立首座「矯正教育館」 典獄長：歡迎小孩來打卡

邱鴻基典獄長、介紹教育館內各種監所特色商品、都是絕佳伴手禮。（記者楊政郡攝）

2018-09-27 09:49

［記者楊政郡／台中報導］法務部矯正機關首座「矯正教育館」，28日將在台中監獄成立，這是一座打破你我傳統觀念，嚴肅、冰冷監所形象，結合3C科技、藝術、人文及創意等元素，中監典獄長邱鴻基說「不要孩子進監所、先來教育館」，該館也將主動走進社區、迎接民眾，成為台中市南屯區新的打卡景點。

這座位於台中監獄左前方的教育館，原規劃是「刑後強制治療處所」，因地方人士反對，台中市政府下令停工，法務部重新檢討進行這項創新、突破新規劃。副典獄長李進國說，18歲以下小孩不能參觀監所，現在有這座教育館，不但小孩喜歡來，阿公阿嬤進香團、青年男女都可來當打卡景點，還有各監所特色產品，如中監狀元糕、中女監Miss經典巧克力，以後還會結合全國各監所特色產品，不但可採購扮手禮，還有互動遊戲ㄡ！

這座教育館配備許多親子同樂的設施，顛覆一般人對矯正機關抱持的刻板印象。如一樓的「魔幻照相機」螢幕前，瞬間變裝（化身為囚犯或監獄管教人員），甚至變臉（川劇臉譜）的華麗體驗；二樓3D互動模擬教室，配載上VR眼鏡，可觀賞多部國內外虛擬實境影片，彷彿親臨監所內站在受刑人旁邊，看他們作業及生活，滿足大家對於「圍牆內」的好奇心。

中監戒護人員私下認為，這是全國獨一無二最酷炫的打卡地點，3D彩繪互動教室門內有多幅互動彩繪，門外有「霹靂戰警」，合拍一張照片上傳FB就超炫。

另有靜態藝術創作，如中監得名無數的漆器作品、「矯正歷史沿革展示室」，且都是互動模式，不會讓你沉悶無趣；還有周良敦書法、黃映甫雕塑、李榮烈竹編大師及其收容人學生作品展出。

邱鴻基說，將來歡迎社區民眾來借場地，社團活動在此舉辦，該館要走入社區、迎接民眾，該館內還設有8間「遠距會客室」，中部地區家屬有親友在中部以外地區服刑，可申請來此遠距會客，每次30分鐘，可減少中部民眾舟車勞頓，也是便民措施之一。

邱鴻基說，來教育館感受失去自由的滋味、失去自由後的反思、最後破繭而出、走向光明未來，來體會一趟，就不敢也不想進監獄了，「不要孩子進監所、先來教育館」。