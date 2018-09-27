涉吸金又代操期貨15億 2主嫌百萬交保

2018-09-27 09:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕享悅財務顧問股份有限公司涉嫌以最高年息48%為利誘吸金，一年半吸金8000萬元，另又以「高額獲利」吸引民眾投資地下期貨，代操期貨交易保證金15億元，集團成員還在LINE群組PO出名車照炫富，新北地檢署昨依違反銀行法、期貨交易法約談集團楊姓負責人及其合夥人魯姓前女友、文姓操盤手等人，今凌晨訊後諭令魯女、文女各以100萬元交保、楊男限制住居。

檢調調查，楊男原在挑替創意設計公司任職，以借款投資為名義，打出「保本」、「每月固定配息4%」等口號，吸引民眾投資，之後楊男與28歲魯姓前女友創立享悅公司，原挑替公司黃姓負責人則擔任享悅監察人，另以「勝率極高、高額獲利」為噱頭，鼓吹民眾投資期貨，並透過老鼠會方式拉下線，直到去年5月，被害人拿不到紅利才得知被騙；魯女則跟楊男分道揚鑣，繼續跟25歲文姓、王姓操盤手代操地下期貨至今年5月。

檢調指出，2015年11月至去年5月，集團靠借款投資吸金8000萬餘元，投資金都用於出國享樂、買名牌包等個人花費，代操期貨交易保證金約15億元，但實際上代操期貨投資已虧損2、3億元，受害者逾60人。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官丁維志昨指揮調查局新北市調查處，兵分6路搜索楊男等人位於新北市、台北市等公司及住處搜索，查扣交易資料、本票、帳戶存摺、電磁紀錄等資料，約談楊男等5名被告與4名證人共9人到案，另還查扣登記在文女名下的賓利GT SPEED及魯女的保時捷跑車各1輛，王姓操盤手訊後以20萬元交保、挑替公司黃姓負責人則以5萬元交保。