護百年老榕挨告 樹黨主席籲釐清森林法適法疑慮

2018-09-27 07:46

［記者謝君臨／台北報導］樹黨主席潘翰疆、護樹人士古又發，7月間為避免百年老榕樹遭「正隆都更案」移植，抱樹抗爭逾56小時，被正隆公司控告妨害自由，台北地檢署今天上午10點將傳潘、古出庭，潘昨發採訪通知指控北市文化局包庇正隆公司非法移樹，危害森林法國定老樹的生存，呼籲檢方傳喚林務局長、文化局長以釐清森林法適法疑慮。

位於北市杭州南路、濟南路口的一處都更案，負責施工的正隆公司原預計將位在基地上的百年老榕樹移植，不過潘翰疆質疑文化局審議過程有瑕疵，擔心貿然移植恐讓珍貴老樹凋零，7月13日趕在斷根作業前到場抗議，並以肉身護樹，苦撐至少56個小時，要求正隆變更設計，讓老樹就地保存，因而挨告。

潘翰疆指控，文化局怠忽對已符合森林法國定老樹標準的審議程序，多次聲稱該老樹移植計畫已通過，目前僅為移植計畫的補件，形同包庇正隆非法移樹，危害森林法國定老樹之生存。

潘翰疆表示，森林法立法通過後，護樹團體多肯定為護樹一大步，將保護老樹由地方自治層級的樹木保護自治條例提升至國家級保護，但應當保護老樹的林務局與文化局行政怠惰，竟讓公民需以肉身護樹方式，勉強阻卻其不法。

潘翰疆指出，老樹既已符森林法國家級保護標準，自應以新通過的標準重新進行國定老樹審議，文化局卻濫權專擅，以「不溯及既往」的法令解釋，應受上級主管機關的檢驗，而當行政機關的監督有所不足，司法應介入。

潘翰疆說，此妨害自由案並非如此單純，盼檢方傳喚林務局長及文化局長，以釐清此老樹是否適用森林法的保護，提出通盤適法的解決方案，否則，已符合國定老樹保護標準，卻尚未依法普查完成公告的老樹，將難以保護。