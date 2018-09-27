3年改建後的第一夜…半世紀台南北門派出所重新開張

台南市警五分局北門派出所，今天重新「開幕」度過第一夜。（記者王捷攝）

2018-09-27 06:28

〔記者王捷／台南報導〕3年前在台南火車站前佇立48年的台南市警五分局北門派出所，因廳舍老舊拆除重建，警力與裝備搬到國防部用地的臨時派出所，經過3年工程，新北門所原地重建完成，27日下午新北門所升起國旗重新開張。新、舊北門派出加起來已守護台南車站超過半世紀，今天新北門度過完工的第一夜，在下個月將有正式的完工典禮。

1967年設立的舊北門所，是台南北區第一個警察機關，原本是警五分局本部，位置就在火車站旁標的顯眼，也很多遊客甚至誤認為，北門所就是台南警察局。北門所不僅台南台南警察機關的門面，也見證過原本聚集在火車站前的「小公園幫」興衰，經歷過轟動全國的「詹春子撕票案」，是中青代警員的回憶。

由於舊北門所原是分局本部，需要較大腹地停放警車，警所旁的用地則是永豐餘公司所有，借用給警方停車至今，讓警方相當感謝，在重建期間腹地一度傳出不繼續借用，，但為了能彰顯警力機動性，在整修任內分局長奔走下多次與業者溝通，新北門所仍可以繼續借用永豐餘腹地。

舊北門所因為過去二三樓變成分局歷年來的倉庫，警用辦公空間、泡茶桌、居留處都集中在一樓，隨著警力擴編空間漸漸不夠使用，加上廳舍老舊可能不夠安全，如今以全新姿態出來。

新北門所外部騎樓規劃警用停車空間，一樓挑高改成值班台有，二樓則是辦公處所，並新建問訊室，因此二樓全部加裝鐵窗，防堵嫌犯逃亡，三樓與是警員宿舍，還附設廚房讓住宿警員能更舒適，就連2年前加入的警犬「妹妹」也有新狗屋可以住，不過警所的壓克力招牌2年前在臨時警所時被颱風吹垮，目前還沒掛上，將等待修復完成，不過目前警所機能已經可以運作。

不過較麻煩的是，過去值班警員能兼顧警戒犯人的勤務，但現在新北門所必須到二樓問訊，一樓值班台不能沒有人，讓警員第一夜值勤較不習慣，另外一樓挑高設計占用了儲藏、辦公利用的空間，未來維修燈具也較為困難，希望新北門所能用更好的姿態繼續服務下一個50年。