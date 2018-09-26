獨家》選前大掃黑！四海幫海南堂主儲有成遭檢肅到案並收押

選前大掃黑！四海幫海南堂堂主儲有成再度被警方以治平對象檢肅到案，並遭檢方聲押獲准。（資料照／記者黃建華翻攝）

2018-09-26 23:44

〔記者黃建華／高雄報導〕選前全國大掃黑！活躍於高雄左營區果貿社區一帶的四海幫海南堂堂主儲有成，再度名列「治平」掃黑對象，遭高市警方以涉嫌組織犯罪、恐嚇等罪嫌拘提到案，雖然他否認涉及任何不法，但今天凌晨遭檢方聲押獲准。

這已是38歲的海南堂堂主儲有成（有槍砲等前科），第三度遭警方掃黑傳喚到案。儲嫌被掃黑的消息傳出，高雄地區部分「大哥級」人物聞訊，也紛出走避風頭。

儲嫌出身高市左營眷村，早年是四海幫護法，身高178公分的儲嫌，在高雄以經營當鋪、涉嫌經營地下錢莊，也是少見熱愛棒球運動的道上兄弟。

儲嫌11年前甚至還加入某職棒隊當練習生，未料，2007年，儲嫌年僅27歲時，涉嫌糾眾拘禁毆打被害人，把對方打到斷手斷腳，被刑事局南打中心提報為治平掃黑對象，拘提到案，他參加職棒練習生並準備參加測試的事才曝光，但也因此職棒夢碎。

不過，儲嫌後來還是在幫眾間成立一支棒球隊，私下經常以球會友。

儲嫌2011年才接下四海幫海南堂堂主，2014年又因涉嫌放高利貸，暴力討債，被高雄市刑大偵5隊提報為治平對象檢肅到案，當時儲嫌落網原否認自己是堂主，但警方在他身上發現一封寫有：「儲堂主、保護費」的信封，讓他百口莫辯。

儲嫌此次再度被警方掃黑，並遭檢方聲押獲准，消息傳出，震驚不少高雄地區外省掛與本省掛兄弟。