9/26 今彩539頭獎2注中獎！都在板橋這間彩券行開出

2018-09-26 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月26日）開獎的第107000231期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得800萬元，均由新北市板橋區大仁街72號1樓的「仟億萬彩券行」開出；第107000077期大福彩及第107000135期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000077期大福彩中獎號碼為「01、08、10、11、23、32、33，特別號：22」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共50注中獎，每注可得4000元；肆獎共926注中獎，每注可得400元；普獎共6997注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注中獎，每注可得10萬元。

第107000135期雙贏彩中獎號碼為「03、08、09、10、11、13、14、18、19、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共485注中獎，每注可得500元；肆獎共4934注中獎，每注可得100元。

第107000231期今彩539中獎號碼為「02、26、32、34、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共4482注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬2615注中獎，每注可得50元。

第107000231期39樂合彩中獎號碼為「02、26、32、34、38」，四合摃龜；三合共79注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4457注中獎，每注可得1125元。

第107000231期3星彩中獎號碼為「487」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000231期4星彩中獎號碼為「7096」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」