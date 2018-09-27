還沒上工帳戶就有6位數「薪水」 20歲女變詐欺犯

2018-09-27 00:47

〔記者王捷／台南報導〕林姓女子上個月在臉書看到工作機會，拿帳戶、證件影本應徵電子遊藝場的外場小妹，還沒上工卻連續拿到20萬元「薪水」，但「老闆」沒解釋清楚，還要求她再提供其他帳戶及證件影本，讓她決定報案，豈料被警方視為詐欺共犯，讓她直喊衰，不僅沒工作還吃前科。警方指出，這是目前流行的三角、多角詐騙，歹徒是透過第三人的帳戶洗錢，呼籲應徵工作千萬要小心。

20歲的林女向警方供稱，上個月在臉書社團上看到有人PO出工作機會，是電子遊藝場的外場小妹，月薪有4萬多，但文中沒有留下要到哪裡應徵，只留下「老闆」的LINE帳號，與對方聯絡上後，沒有討論工作內容，只要先提供帳戶、身分證，以便之後匯款，她最後將母親的帳戶影本及自己的證件影本用LINE傳給對方。

幾天後，林女期待的工作沒有下文，但帳戶突然多了10萬元，但「老闆」敷衍她稱，這是員工薪水但是匯錯了，請林女將錢匯到另一個帳戶，林女依照指示還了錢，沒想到隔天又收到一筆10萬元。

這次「老闆」又稱匯錯錢，但林女覺得奇怪，要求對方應該先告訴她何時可以上班，才會還錢，豈料「老闆」竟嗆，不還錢就警局見，如果想上班，就交出另外2個他人的帳戶，這個說法讓林女決心報案，但報案後才得知自己被視為詐欺共犯。

警方指出，這是目前流行的三角、多角詐騙，歹徒騙到錢後，贓款匯入不知情的第三人帳戶，再編一套說詞要求第三人把贓款匯到歹徒控制的帳戶，最後由車手領出，目的是要混亂警方追查目標，爭取時間領錢。前一陣子歹徒會以「小額借款」為由向民眾索取帳戶，這一陣子則是以提供高薪工作機會行騙，受騙民眾是被害人也是加害人，呼籲民眾應徵工作要小心。