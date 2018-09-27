被控詐領健保費 江守山開庭怒喊：醫生不是神！

2018-09-27 00:42

〔記者黃捷／台北報導〕腎臟科名醫江守山被控利用門診機會，偽造私人公司44名員工的病歷A健保健檢，遭士林地檢署依偽造文書罪起訴。士林地院26日開庭，江守山否認犯行，認為診斷書內容遭檢方曲解，還當庭怒喊：「醫生不是神！」

檢方起訴指出，2013年8月間，江守山利用門診機會，向他經營的「國際機能食品公司」44名員工聲稱公司有免費健檢福利，收取44人的健保卡，利用新光醫院門診機會過卡，偽造病歷並開立健檢醫囑，其中35人因此不當獲取約12萬元的健保利益。

士林地院26日傳喚陳姓、高姓、曹姓3名員工，江的辯護律師林鳳秋開場就說，若依照檢察官起訴內容，3員工是獲取不當利益的既遂、未遂犯，很可能身陷刑事訴訟，要求法院諭知他們有拒絕作證的權利，還一度與審判長爭論不休，但最後仍遭駁回。

陳女緊接著上場接受詰問，但檢察官每個問題還沒問完，辯護律師就表示異議，「有沒有到醫院看診？」「有沒有上腹部疼痛？」2個問題問了半個小時，光第一個證人就連續異議15次，檢察官只能苦笑，審判長也受不了說：「這樣下去要開到晚上7、8點，異議來、異議去有什麼意義？」

其中曹男證稱，他平時在公司遇到江，確實會討論健康問題，但印象中只提及失眠、胃口不好，當檢察官提示疑似偽造的診斷書，指出上面記載診斷出消化胃性潰瘍，江突然失控怒喊：「前面有註名A，代表Assessment，意思是評估，不是診斷，醫生不是神！不可能看一次就確診。」

由於3名證人均稱不記得5年前發生的事情，審判長當庭提示新光醫院診間外監視器畫面，比對疑似偽造診斷書的看診時間，3人沒在畫面中看到自己身影，才改以堅定口氣表示：「我當天沒有去看診。」並證稱公司人事通知是員工健康檢查，他們都沒有付過費用。

江守山庭後受訪澄清，檢察官對於診斷書內英文有嚴重誤解，且雖然員工沒有到新光醫院就診，但他確實有在公司或其他地方對員工問診，一定是員工有相關症狀，才會開檢查單讓員工進一步體檢，體檢金額很少，他實在沒必要去貪這點錢。