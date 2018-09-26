沒釣到魚不算偷？ 警方神解釋讓他想補習...

2018-09-26 23:30

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子到石斑魚塭偷釣魚，剛把餌投進水裡，被警方認為是竊盜未遂犯逮捕，落網時他辯稱，還沒有釣到魚，也沒摸到魚，不算「著手」怎麼算是竊盜未遂？警方解釋，刑法320竊盜罪有罰未遂犯，「著手」定義在國內採用「主客觀」混和說，只要有意圖、且有物色財物的行為，就算是竊盜未遂犯，陳男聽完後自嘲以後要去補習法律課程。

40多歲的陳男從事技工，平常喜歡釣魚，常在郊區閒晃，四處找練習釣魚的地點，他看到一處天然養殖的龍膽石斑魚塭，因為沒有設置打水設備，以為是廢棄魚塭，才剛把餌鉤上拋進水裡不久，警方就到現場，將他視為竊盜未遂犯，請他回警所說明。

警方指出，陳男自認是有讀過一些法律，在被逮捕後向警方宣稱，他沒有竊盜的動機，因為他以為這是廢棄的魚塭，他也是隨興釣魚，當地的人士都曉得，這附近的魚不能吃，他若釣到魚，就會放回去，且在他也沒釣到魚，甚至連魚都沒摸到，不算「著手」，主、客觀看都沒有明確犯意，這樣怎麼能說他是竊盜未遂？

不過警方解釋，國內實務、學說上討論未遂，的確要看是否「著手」，曾經有學說認為，只要竊嫌有「想偷」的主觀認定，就算是未遂，也有一派認為，客觀事證上，要觸摸到財物、朝著下手目標前進，沒有行竊成功，才算是著手，但這兩派認知都太苛刻。

因此在實務上採「主客混和」說，因此在主觀、客觀上有竊盜的意圖、有物色財物的行為，即使沒有觸摸到財物，就可認定是竊盜未遂犯，讓陳男聽到以後自嘆，以後要去補習班補法律課程，訊後警方查扣他的釣桿，並將他依竊盜罪嫌移送法辦。