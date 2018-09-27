陳致中去的中山條通小酒吧 無女陪付需找「外賣」

C'est si bon Lounge Bar（記者劉慶侯攝）

2018-09-27 00:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市林森北路159巷內的C'est si bon Lounge Bar，平日開放對外營業，算是一間非常小型的酒吧，並非所謂的私人會所。只是因為地點在隱蔽的條通巷內，一般人不會注意和上門，所以有些經常前往消費的酒客，或是小股東，會把此處自稱為「自己的私人會所」

C'est si bon 的意思為「真的棒」， Lounge Bar則為「酒吧」，內部約30坪左右大小，裝璜以黑色調為主，走低調路線。公司表面上登記的名稱為「沁芃餐廳」，負責人叫做「沈曼江」，就是曾與謝麗金合股投資的抗癌名媛。

根據轄管中山分局今年的臨檢查察紀錄，C'est si bon Lounge Bar營業項目為食品、飲料、菸酒，店內有包廂式的KTV房，平日僅有2、3位服務生，並沒有雇請陪酒的公關小姐。

據了解，一般上門消費的酒客，都是自行帶女伴，若是想要找「外賣（指陪酒女郎）」，也都是由客人自己打電話找傳播公司或酒店經紀，C'est si bon Lounge Bar並不負責。

在這家小型酒吧的周邊，有3、4間知名的日式料理店或台式餐廳，是許多綠營人士、獨派大老，駐台日人、或退隱老派江湖兄弟的最愛，形成一個特殊的消費鏈。