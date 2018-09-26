獨家》涉妨害名譽案出庭 前SBL球星陳子威快閃離去

2018-09-26 19:36

〔記者謝君臨／台北報導〕曾效力於超級籃球聯賽（SBL）達欣工程、璞園建設籃球隊的33歲陳子威，今突現身台北地檢署，記者趨前訪問，陳不願多談，強調「檢察官有交代偵查不公開，由律師發言」，律師則說陳「只是待在現場，檢察官僅傳喚他來釐清」，而在律師以「假動作」牽制記者時，陳與友人即趁隙快步離去；據了解，陳今天是以妨害名譽案件的被告身分前來出庭。

現任政治大學籃球隊教練的陳子威，今天下午4時許突現身北檢，由於陳身高達200公分，體重103公斤，高壯身材引起民眾側目；陳於4點50分左右，在律師陪同下進入偵查庭應訊，歷經近1小時，才步出庭外；記者趨前詢問陳，陳僅微笑稱「檢察官有交代，不方便多說」，一切委由律師代為發言。

律師則表示，案發時，陳子威「只是待在現場，檢察官今天是傳喚他來釐清，寫這個沒意思，如果有新聞性的話，第一時間媒體就會報導了」，另指「陳子威不是當事人」，並質疑記者是對造派來探聽情況的友人，而就在律師以「假動作」牽制記者的同時，陳與友人則趁隙從別的通道離去。

陳子威綽號「威威」、「第四節先生」，攻守位置為大前鋒、中鋒，陳為SBL的開朝元老，生涯締造SBL季後賽最多出賽114場紀錄，被封為「為季後賽而生的男人」，其中更10度闖進冠軍賽，生涯打下3座冠軍，他曾霸氣地說：「季後賽才是我的時間」，陳也是2009年的亞錦賽及東亞運國手。

陳子威於SBL奮戰期間，曾先後效力於達欣工程、璞園建設籃球隊，去年結束14年的籃球生涯，卸下球衣轉換跑道，擔任新成軍的政大籃球隊專任教練，從行銷、招生和設計皆一手包辦；他曾強調，新球隊一定要建立正確的文化、體系和傳統，要學習尊重籃球和珍惜擁有的資源，不料今竟捲入妨害名譽案件。