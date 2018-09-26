萌臉大眼配秀髮 桃園女警引網友暴動：想拒捕換壓制

桃園市政府警察局交通警察隊1名外表亮麗的女警近期內引起網友暴動。（圖擷取自爆廢公社）

2018-09-26 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市政府警察局交通警察隊1名外表亮麗的女警近期內引起網友暴動，該名女警在個人臉書上貼出大量美照與自拍小短片，每篇貼文都至少吸引數百名網友前來朝聖，有網友甚至想故意違規拒捕，讓她能夠強制把自己壓倒在地。

民眾在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，從中能見1名女警穿著整齊服裝坐在椅子上，用吸管插入馬克杯中吸著裡面的液體，過程中她雙眼直視前方，同時雙手捧杯、稍微抿嘴、下肢往前微屈的模樣令PO文民眾直呼「這是我看過最正的警察，我想去桃園違規了」。

該名女警為現年29歲的林筱綺，曾經就讀台北商業大學應用商學系，在2015年時考取警察特考班，錄取後受訓分發至台北市新生南路派出所實習，跟著資深警員上街開單取締交通違規，在當時就備受民眾矚目，甚至有人浮現以罰單換簽名的念頭，她在2017年1月11日分發到桃園市平鎮交通分隊。

許多網友看見她的貼文後，都感到相當訝異，紛紛留言指出「想看她去維安特勤隊素顏的模樣」、「被開單的人一定會心甘情願」、「天啊怎麼會這樣，這個世界還好嗎」、「好想知道有什麼掛啊」、「我有一個大膽的想法」、「別騙了哦，這是哪一家制服店」。