顧客沒繫安全帶挨罰 代駕司機「無權管理」抗罰勝訴

2018-09-26 20:31

〔記者王定傳／新北報導〕賀姓司機今年開車執行「酒後代駕」服務時，因副駕駛上的車主沒繫安全帶，害他挨罰3000元，賀為此提行政訴訟指自己有告知要繫，車主不配合；新北地院法官認為，計程車等業者有告知，乘客沒繫是罰乘客，酒後代駕是新興行業，與小黃一樣無權管理乘客，卻未列入免罰範圍，是法律規範疏漏，罰乘客才合理，判賀勝訴。

據查，道路交通管理處罰條例原本規定，駕駛、前座或小型車後座乘客，沒繫安全帶罰駕駛，但營業大客車、計程車，有盡告知義務是罰乘客；2015年修法將「租賃車代僱駕駛」列入免罰範圍，理由是實務上，他們跟小黃司機一樣，無權管理乘客，未免無權有責而修正，不過，幫喝酒者開車到指定地的代駕服務沒列入，以致有本案爭議。

今年4月19日清晨5時許，本身是小黃司機的賀男開顧客的自用小客車，行經國道3號南下21公里處時，遇警攔查，因顧客沒繫安全帶，警方把賀男視為一般駕駛對他開單舉發，台北市交通事件裁決所罰他3000元。

賀男提訴稱有告知車主要繫安全帶，對方呼呼大睡、不配合，無可奈何；他認為，政府提倡酒後代駕，但該條例卻沒跟上，已不符社會改變，酒駕之所以猖獗，是因大眾對代駕不夠熟悉、瞭解。裁決所認為，賀男是開自用小客車非計程車等，依該條例規定不是罰乘客。

法官認為，現今倡議酒後不開車，酒後代駕業興起，他們雖非計程車業或租賃車業，駕駛的車輛也非小黃或租賃車，但仍屬從事「酒後代駕」的車輛運輸業，同樣無權，卻未列入免罰範圍，這是法律規範上疏漏。

法官認為，基於合憲性解釋及探求該條例當初修正的免責目的，這種情形應類推適用免罰範圍，罰乘客而非代駕者，判原處分撤銷。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆