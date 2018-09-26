涉掏空公司還債A走694萬 IDF零件商遭訴

IDF經國號戰機（圖）零件商全特技術工業股份有限公司董事長張連生，積欠國防工業發展基金會3.6億元，涉嫌共謀成立子公司，用6億高價收購全特土地廠房，以清償債務，並從中套利694萬餘元。（資料照）

2018-09-26 18:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕IDF經國號戰機零件商全特技術工業股份有限公司董事長張連生，積欠國防工業發展基金會3.6億元，涉嫌在財務顧問鄭正忠建議下，與兒子張永達共謀成立子公司，用6億高價收購全特土地廠房，以清償債務，並從中套利694萬餘元，新北地檢署今依違反證交法非常規交易、加重背信等罪起訴張連生、鄭正忠，張永達則依涉嫌偽造文書罪遭訴。

起訴指出，為響應政府自製IDF經國號戰機政策，國防基金會與民間於1983年共同創立全特公司，全特陳姓前負責人以公司名義向國防基金會貸款3.6億元，2007年張連生接手經營，因經國號戰機訂單大幅縮減，全特爆出財務危機，國防基金會拍賣張男個人資產償還2.9億餘元債務，但本金加利息經7多年已變成7億元，還有4.4億餘元未還。

當時身兼富驊企業公司實際負責人的張連生，多次試圖與國防部協商還款條件未果，2013年4月，國防基金會聲請以4億餘元的法拍全特廠商，張連生擔心廠房遭拍賣後，先前投資與借款給全特的2億餘元都成空，要鄭正忠幫他解決此債務坑洞，最後決定從富驊搬錢救全特，張連生聲稱全特是間會賺錢的公司，說服董事會成立子公司富驊航太，以6億餘元買下全特，不但清償積欠國防基金會與股東債務，還從中套利694萬餘元。張姓父子2人現已退出富驊及其子公司。

庭訊時，張連生坦承犯行，認為富驊、富驊航太與全特公司的錢都歸他所有，他只是「把左手的錢給右手」，應不致於造成太大損害；鄭正忠則說，只有幫張連生做財務規劃，獲利並未流進他口袋，時任富驊公司董事長的張永達則稱不知情。

檢方考量張連生認罪並繳回所有犯罪所得，依證交法規定得以減輕其刑，如張於審理中表達悔悟，建請法院從輕量刑。

檢調今年1月搜索約談後，富驊發出重大訊息指出，公司已於前年5月處分富驊航太股權，富驊航太已非其子公司，事件是前任董事會決策，董事張連生、張永達目前並未參與公司經營管理，對公司財務及業務並無影響。