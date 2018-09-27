餐廳男副理性侵男員工 小腿、腳指都不放過

2018-09-27 00:16

［記者楊政郡／台中報導］許男任某餐廳副理，去年7月邀約男性兼職人員「小朋（化名）」到租屋處以談論工作為由，趁「小朋」醉昏，許男性慾上身，以「懶蛋（即睪丸）」磨蹭小腿、舌舔腳掌、口含足部大拇指、對該男陰莖口交、以肛門對準該男陰莖坐下、陰莖卻軟了，改以肛門頂住足大拇指，再自行打飛機（自慰）射精，法官依強制性交判1年4月，許男事後分期付款賠償和解，換取緩刑4年。

台中地院判決書指出，許男之前是台中市某餐廳副裡，「小朋」是兼職人員。2017年7月26日晚上以談論工作為藉口，邀「小朋」到其租屋處。

2人喝酒又閒聊到翌日凌晨2時許，「小朋」喝醉昏睡地板，許自動褪去「小朋」外褲，又把內褲翻起，使其生殖器外露，「小朋」以手撥開許男又塞回生殖器，許男不顧「小朋」拒絕，先以「懶蛋」磨蹭該男左小腿，舌舔腳掌、口含該男足部大拇指，極盡淫穢之能事，同時套弄自己陰莖，「小朋」是一直縮腳、翻身、躲藏。

但許仍不放棄，以手揉搓套弄「小朋」陰莖，且口含陰莖為其口交，「小朋」稍有勃起後，零號（指性愛中扮女生的男同志）的許男趁勢以肛門對準「小朋」陰莖坐上去，不料「小朋」立即軟掉，許持續以手揉搓、套弄，「小朋」都一直無法勃起。

許還不死心，直接以肛門頂住「小朋」足部大拇指，上下律動，同時以手揉搓自己陰莖直到射精。

「小朋」凌晨近3時以LINE向女友求救，2女子來把「小朋」攙扶離去，「小朋」向2女哭訴，隨即報警處理。

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