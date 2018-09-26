選舉剩不到兩個月 雲林縣警局查獲制式長槍及改造短槍

2018-09-26 19:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣警局近日屢破大案，科偵隊及隊霹靂小組查獲國造T91戰鬥步槍1枝、改造短槍2枝；刑事警察大隊偵查3隊也查獲以林姓嫌犯為首的組織犯罪、販毒集團；縣長李進勇今天前往縣警局慰勉有功員警。

縣警局刑事警察大隊科偵隊及保安隊霹靂小組在土庫鎮等處查獲制式長槍1枝、改造短槍2枝、改槍工具1批及毒品等相關證物；持有者是土庫鎮38 歲林姓男子，2年前因涉及改造槍枝及持有毒品被判刑3年，預定明天入監執行，但警方據報他仍持續改槍涉毒，今天上午兵分4路搜索，查獲1把國造T－91戰鬥步槍，警方將追查軍械是如何流入民間。

偵查3隊昨天在虎尾查獲以林姓嫌犯為首的組織犯罪、販毒集團，查獲共犯4人到案，並起獲海洛因、安非他命及空氣槍等證物；科偵隊於9月20日在雲林褒忠鄉查獲含二級毒品大麻成份「蛋粉飼料1.6公噸」，查獲犯嫌吳嫌等2人到案，蛋粉飼料經換算二級毒品大麻淨重16.4公斤。

雲林縣長李進勇表示，距離選舉不到兩個月，淨化選前治安是當前政府最重要的責任，對警方屢破大案，在治安會報前頒發破案茶慰勉有功同仁，強調破案就是最好的預防，配合防制及偵查作為，藉以提升破獲率及預防案件發生，讓轄內居民免於恐懼，營造安心、安全、安定的生活環境。

李進勇在治會會報中也針對斗南鎮明昌社區及西螺鎮西螺社區，配合警政、社政、民政、消防、婦幼安全等單位，共同推動社區治安工作，獲內政部遴選為績優社區，親自頒發獎牌及獎勵金以茲鼓勵。