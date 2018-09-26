女通緝犯偷火車票 退票變現不會簽失主名 落跑反被逮

2018-09-26 20:18

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓女通緝犯日前在大同路偷竊徐姓女子掛在機車的手提袋，將袋內的icash卡拿去購物，再把3張火車票拿去退票變現，卻因不會簽徐姓女子的名字露餡，被站務人員識破是偷來的，嚇得落跑，警方獲報，調閱監視器影像，循線將陳女逮捕送辦。

警方調查，徐姓女子（35歲）本月中旬前往大同路購買飲料時，將手提袋掛放於機車前掛勾上，沒想到才過沒幾分鐘，手提袋內的皮夾就遭竊，內有新台幣一千餘元、多張信用卡、會員卡，另外還有3張以信用卡刷購的火車票（價值新台幣1053元）。

徐女未發現皮夾被竊，直至接獲信用卡公司人員聯絡，詢問他有無前往高雄火車站辦理火車票退票手續?被害人才驚覺她的皮夾被偷，報警處理。

警方循線查出，竊嫌陳女（48歲）趁徐女買飲料時竊取被害人皮夾後，騎乘腳踏車離去，於便利商店以被害人的icash卡購買鮮乳、麵食等商品（價值新台幣231元），後再持被害人的3張火車票前往高雄火車站辦理退票索取金錢。

但陳女沒想到辦理退票要簽名署押，一時之間不曉得被害人姓名，遭站務人員識破質問，陳女嚇得逃離。

警方根據高雄火車站及超商所提供的影像，鎖定竊嫌及其腳踏車特徵，前天在某民宅後門發現該部腳踏車，派員埋伏，陳女果真出現騎車，警方立即上前逮人，這才發現陳女是遭北檢去年所發布的竊盜通緝犯，陳嫌坦承因行經該飲料店，見該手提袋掛於機車前，一時起了貪念才行竊，全案依違反竊盜通緝、竊盜及偽造文書等罪嫌移請偵辦。