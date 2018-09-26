史上最大海洛因走私案 主謀船長判無期定讞

「永富升」漁船船長蔡志章，去年5月駕船到泰國外海，接運裝滿1800磈、重達693公斤的海洛因磚，欲走私來台但被查獲，創我國治安史上最大宗海洛因走私紀錄。（資料照，記者黃良傑翻攝）

2018-09-26 16:57

〔記者張文川／台北報導〕「永富升」漁船船長蔡志章，去年5月駕船到泰國外海，接運裝滿1800磈、重達693公斤的海洛因磚，欲走私來台但被查獲，創我國治安史上最大宗海洛因走私紀錄；二審將蔡與其中3名船員都判無期徒刑，但最高法院今罕見自為判決，蔡男維持無期徒刑，4名船員因自白而減刑，且考量犯罪的主、從關係，將4名船員改判各17年到18年半徒刑，全案定讞。

判決指出，蔡志章與尚未到案、自稱「彭鴻明」的男子，在中國共謀走私海洛因入台，蔡男負責在台找漁船及船員，用漁船的「碰墊」夾藏毒品，講好事成後蔡男可獲100萬元、船員可各分得50萬元報酬，蔡男招攬船員郭英得、郭仕升、邱盈通、許金助協助犯案。

蔡男等5人去年5月6日駕駛永富升號漁船，到泰國、緬甸外海，從一艘插有泰國國旗的漁船上，接運裝滿海洛因的黃色麻布袋，塞進永富升號的碰墊內，航向中國平潭外海，台灣檢警接獲線報，到金門外海攔截該船，登船搜索，當場搜獲693公斤的海洛因。

一審將船長蔡志章判處無期徒刑，4名船員各判刑17至18年徒刑；但二審認為蔡與其中3船員皆惡性重大，判處無期徒刑，只有邱男判刑19年。

全案上訴三審，最高法院認為，二審未考量蔡男的主謀地位，且4名船員為從犯關係，且犯後皆已坦認犯罪，量刑應符合比例原則，因此自為判決，只維持蔡志章無期徒刑，4名船員各改判17年至18年半有期徒刑確定。

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