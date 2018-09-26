台中港42號碼頭後線火警 女消防員車上摔落頭傷送醫

台中港務消防隊派人車到場灌救。（記者歐素美翻攝）

2018-09-26 16:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中港42號碼頭後線，今天下午1點多傳出雜草火警，因港區風大助長火勢，燃燒面積迅速廣大，台中港務消防隊等出動人車滅火，目前已控制火勢，進行殘火處理，但台中港務消防隊女隊員王若縈在加水後重返火場時，疑風勢太大、體力不支，從車上摔落地面，後腦著地，經送往童綜合醫院急救，幸僅頭部與頸部挫傷，意識清楚，目前留院觀察中。

台中港務消防隊勤務中心主任王志龍表示，今天下午1點多，台中港42號碼頭後線雜草叢突然起火，由於港區風大，今天風勢6級、陣風達9級，有如輕度颱風，致火勢一發不可收拾。

除台中港務消防隊出動人車救援外，台中市消防局及中龍鋼鐵公司也派人車到場支援，台中港內的煤炭場並出動挖土機，協助開挖防火巷，阻勢火勢擴大，下午3點多已控制火勢，目前進行殘火處理中，燃燒面積初估約7千平方公尺，至於起火原因還有待調查。

台中港務消防隊員王若縈（22歲，女）今天下午2點多執行滅火任務時，取水後準備重返火場時，人才坐上車，不料，即摔落地面，後腦著地，經緊急送往梧棲童綜合醫院，院方表示，王女頭部與頸部挫傷， 意識清楚，檢查後皆正常，目前留院觀察中。

王志龍表示，王女可能因風大或體力不支才摔下車，幸沒有生命危險，目前隊長等皆已趕往醫院探視關心。

台中港42碼頭後線發生雜草火警。（記者歐素美翻攝）