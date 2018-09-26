送貨1趟2罰單 法官：第2張當證據、裁免罰第1張4萬元

2018-09-26 16:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕職業大貨車駕駛陳男，從高雄載運鐵塊砂到桃園途中，被高雄警方誤以為他載運砂石，開了一張未依規定使用專用車輛罰單，被罰4萬元，行經新竹縣又因拒磅再被新竹警方開單告發，結果，拒磅罰單竟成為推翻前一張罰單的證據，苗栗地方法院裁定陳男的第1張罰單撤銷。

陳男於去年7月15日，傍晚5點多，駕駛載有鐵塊砂的營業貨運曳引車，從高雄出發到桃園，他於行經高雄市內門區台3線400公里處，被高雄旗山警分局員警攔查。

警方問陳男車斗裝什麼？陳男回「砂仔！」警方沒有上車查證，以為陳男是載運砂石、土方，卻沒有依規定使用專用車輛，開單告發。

陳男被開罰後、繼續北行，於16日0 點45分許，行經新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道北端出口時，被新竹縣警察局交通隊員警攔查，因陳男不願配合過磅，又吃了一張拒磅的罰單，罰9萬元。

陳男跑一趟車，吃了2張罰單，貨運公司損失慘重，老闆不服申訴，強調陳男載運的是鐵塊砂，與砂石、土方不一樣，主張第一張罰單撤銷。

但法官調查發現，陳男的第2張拒磅罰單上，違規事實為「裝載貨物（鐵砂），行經設有地磅處所五公里內，不服依法令執行交通稽查人員指揮過磅」，認為第一張罰單的取締員警輕率而未為任何取證動作，僅憑陳男回覆「砂仔」，就認定陳男載運的是「砂石、土方」而開立罰單，於法不符，裁定撤銷第一張罰單。