愛車被拖吊又被撞 女車主傻眼：要找誰賠？

2018-09-26 16:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女市民的自小客違停被拖吊，移置到拖吊場保管途中竟又被一輛機車撞上，騎士當場彈飛倒地，機車則是撞到俗稱「溜冰鞋」的拖吊車鐵架載具幾乎全毀，所幸騎士經送醫急救沒有大礙，倒是陳女接獲通知趕到現場，見愛車遭拖吊又被撞瞬間傻眼，頻向處理員警詢問，這下我要找誰賠？

警方說，這起交通事故發生在今天上午11點多，當時一輛執行勤務的市府交通局拖吊車，正拖吊一輛違規停車的白色自小客準備移置回拖吊場保管，途中行經南屯區永春東路左轉向心南路時，對向一輛直行由19歲陳姓男子騎乘的機車疑閃避不及，緊急煞車後「犁田」，機車與騎士瞬間「人車分離」。

有熱心駕駛直擊提供車內行車紀錄器給警方，畫面中只見當時拖吊車已左轉，陳男疑未注意到拖吊車後方還有一輛自小客，以為可以閃過，驚見自小客時發現將要撞上還讓機車倒地滑行降低衝擊，導致陳男撞上自小客右側車身當場彈飛倒地，機車則是撞上架在拖吊車後車輪的鐵架載具，車頭嚴重彎折碎裂幾乎全毀。

此時後方另輛由陳男同齡蕭姓友人騎乘的機車，也因閃避陳男機車一路偏移撞上停放路邊車輛，這起事故造成兩人受傷，所幸均僅輕傷送醫緊急治療後已無大礙；警方表示，該路口沒有左轉燈號誌，但左轉車輛未禮讓直行車輛先行，肇事責任較大，相關肇事原因及賠償責任仍需進一步鑑定後釐清。

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