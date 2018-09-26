鑑定是否具證據能力？ 修法委員意見不一

2018-09-26 14:54

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院日前召開「刑事程序制度研議委員會」19次會議，討論鑑定制度的修法方向，與會委員對於具備鑑定應有的要件後，證據能力是否應用文字規範？意見不一，最後由主席、司法院祕書長呂太郎裁示交給刑事廳研擬修正案，預計10月12日再行討論。

本次會議討論鑑定應具備的要件為何？與會委員大都認為這是證據能力問題，但有的認為應放在證據章節之共通規定，有認為可以置放於鑑定章節；又對於具備鑑定應有要件後的證據能力，究應以「得為證據」、「不得作為證據」或其他文字規範？亦有不一樣的意見。

司法院指出，德國及日本實務、通說均認為外國法制以及本國習慣法等法律問題均允許進行鑑定，我國實務亦有相關案例，但對於法律問題的鑑定是否應以法律明定？於此次討論仍未獲共識。

對於偵查中與審判中選任鑑定人前之意見聽取部分，多數委員建議偵查中及審判中而有不同規範，並主張如以立法方式明定偵查中實施鑑定時的意見聽取，仍應有例外情況之設計，以利偵查目的之遂行。

而在審判中應以審判長、受命法官或檢察官作為意見聽取的規範主體，採取徵詢意見之立法模式，或是由被告或辯護人等作為規範主體，賦予意見陳述之權利或機會的立法方式，初步討論後尚無共識。