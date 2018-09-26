眼鏡壞了捨不得修 遭騙徒盯上詐光積蓄

2018-09-26 14:33

〔記者王定傳／新北報導〕一名月薪約3萬元的陳姓豬血糕作業員，長年省吃儉用才好不容易存下200多萬元，不料前年間，節儉的他捨不得花錢修理壞掉的眼鏡，因此被詐欺犯邱錫騫及其同居人賴麗芬盯上，邱男靠著幫忙修眼鏡取得信任，將陳的老本全掏光，被害者提出求償，新北地院判邱、賴2人給付陳男合計255萬餘元。

檢警調查，陳男從2006年開始擔任豬血糕工廠的作業員，月薪約3萬元，雖然經濟情況不算優渥，但生活單純的他靠著平時省吃儉用，截至前年初失業為止，10年來仍存下了200多萬元。

前年1月農曆年前，失業的陳男跑到新北市三重區某公園內閒晃時，被邱男藉機搭訕，當時邱不但請他吃飯，還主動帶他去修理眼鏡，讓陳男感動不已，隔月邱男又帶著陳男一起去參加朋友喜宴，席間誆稱衣著體面的新郎一家全是靠他代為投資賺利息，才有今日成就。

陳男信以為真，交出存款予邱投資，直到後來回老家向父親提及此事，陳父才驚覺兒子可能受騙，向警方報案。

檢警追查發現，邱男根本沒把陳男的老本拿去投資，而是全砸下去購買大樂透彩券，甚至邱男同居人賴麗芬見陳男太天真，也跟著加入設局，私下對陳表示「不只邱錫騫有投資管道」，又從陳手中拐走24萬元。

本案刑事部分，一、二審法院依詐欺罪，判邱男2年徒刑、賴女8個月徒刑；被害者提出求償，邱、賴2人仍堅稱是借貸關係，且邱男已還了36000元，還說：「這部分神明可以作證確實有還！」法官不採信判定邱男詐欺金額共221萬餘元、另有10萬元借貸，賴女部分則是24萬元，判應給付合計255萬餘元。