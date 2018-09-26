勉勵警員努力查賄 徐國勇：「查察賄選也是維護警察尊嚴」

2018-09-26 14:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕內政部長徐國勇今日中午前往基隆港警總隊慰問，也宣達行政院長賴清德指示的三大要點，緝毒、掃黑及查賄。徐國勇也向警察同仁表示，若讓有幫派背景的人，當上民意代表，反過來質詢偵辦過他相關案件警察局同仁，這樣警察的尊嚴何在？勉勵警察同仁「查察賄選也是維護警察尊嚴」，更舉出鄭太吉的例子，要同仁們努力查察賄選。

基隆港務警察總隊長李文章中午率部屬歡迎，徐國勇除致贈慰問金外，也慰勉警察同仁辛勞，表示今年有選舉，要加強查緝賄選部分。

徐國勇表示，此次前往基隆港警總隊，主要是感謝警察同仁的辛勞，因為人力上沒辦法讓他們兩班制，可能要一班到底，一上就得上10幾個小時，但這是警察的天職，特別代表總統、院長來感謝大家；另院長也指示，不要讓幫派份子假借社團、政黨及宗教的名義，來破壞國家安全及社會治安，要請警察同仁加強取締，蒐集證據。

徐國勇還說，有關碧雲禪寺拆遷一事，今天自由時報有登，報導內容指出，該寺初期的資金來至中國，有收到許多友人提供的資訊及線索，將會把資料提供給警方進行調查；雖然港警總隊的管轄區是在港區內，但像李總隊長從台北調過來，也有相關的情報與資訊，可以結合友軍幫忙查察賄選。

現場有媒體詢問有關新北市長候選人蘇貞昌被里長攔截一事，徐國勇則回覆，選舉的事，不是自己該回答的。