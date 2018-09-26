壓轎金內竟藏「大車」 媽祖 「森七七」不保祐

2018-09-26 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕曾姓男子被詐團吸收當車手，竟異想天開將俗稱「大車」的銀聯卡等犯案工具藏在裝有大甲媽祖壓轎金的紙袋內，企圖藉此掩人耳目逃避查緝，只是幹壞事神明不保祐，前晚違停遇警盤查仍當場人贓俱獲，警方斥責，用來保平安的壓轎金卻拿來當詐騙護身符，用錯地方當然會破功。

台中市警局保安大隊第一中隊當晚巡經北屯區中清路，發現一輛銀色自小客路口紅線違停影響交通準備上前開單，未料當警方靠近時25歲曾姓駕駛因心虛急著駛離，此舉反讓警方起疑攔查，見曾男神情慌張，言詞閃爍更直覺有異，經曾男同意打開車門發現有一紙袋內有大甲鎮瀾宮的「壓轎金」。

此時曾男冷汗直流，眼神不斷飄移，員警心想必有隱情，果然在駕駛座車門置物箱發現K他命1包（重4.02公克），進一步又在紙袋內找到銀行銀聯卡、U盾、SIM卡、中華人民共和國身分證影印本等物、手機4支等俗稱「大車」的詐騙犯案工具共21組。

曾男見大勢已去無法狡賴，只好坦承持有毒品並供稱被詐團吸收擔任負責運送「大車」的車手，原打算以壓轎金做掩護可以掩人耳目逃避查緝，沒想到還是被警方識破； 警方表示，民間信仰中媽祖遶境時，神轎會經過準備好的長板凳上，轎身與板凳間會放置一疊金紙以示神聖與尊重，該金紙專稱為“壓轎金”。

據聞壓轎金有保平安、小孩收驚、治病等多種功能，但曾男卻拿來當詐騙護身符，未依神明指示使用，用錯方法，當然破功，訊後全案依洗錢防制法、詐欺及毒品等罪嫌送辦。

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