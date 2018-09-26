執行署新人事 副署長、2分署長宣誓就職

新任副署長兼代理署長陳盈錦。（記者黃捷攝）

2018-09-26 13:04

〔記者黃捷／台北報導〕行政執行署今舉辦新任副署長兼代理署長陳盈錦及2分署長的交接典禮。接任新北分署長的楊秀琴表示，首次出任行政機關，一定不負社會期許；接任新竹分署長的李蕙如則說，新竹分署未結案偏多，是上任後首要解決的問題。

陳盈錦是台大新聞所、政大法律所雙碩士，司法官訓練所33期結業，曾任板橋、新竹、台北地檢署主任檢察官、高檢署檢察官及新北分署長。

楊秀琴是台大法律系畢業，司法官訓練所24期結業，曾任基隆、士林、台北地檢署主任檢察官、高檢署檢察官。

李蕙如則是政大法律系畢業，司法官訓練所29期結業，曾任板橋、台北地檢署主任檢察官、高檢署檢察官，也曾在執行署擔任主任執行官、主任秘書。

楊秀琴表示，過去從沒想過要到行政機關服務，今年初突然想要歷練，沒想到填了志願表就如願，新北分署過去辦理呷尚寶、嘉南羊乳經銷商及孫道存案件，合計追回數億元欠稅，屢創佳績。

楊說，今年新北分署新收案件達130萬件，是全國13分署最多他定會努力，但因人力欠缺，她將全力以赴，隨時檢討執行程序有無改善空間，將不負長官及社會期許。

李蕙如則表示，她過去在執行署待過將近10年，從沒想過還能回來，讓她開心極了，心情就像回娘家，覺得熟悉又有歸屬感，但她仍會抱持學習心態，積極向長官、同仁請益。

李說，目前發現新竹分署比較大的問題，是未結案件有偏多現象，這也是他到任後馬上要解決改善的重要問題，希望短期內能收到成效，不辜負部長賦予的重責大任。

新任新北分署長楊秀琴。（記者黃捷攝）