澎湖賄聲賄影不斷 反賄選小蜜蜂車隊成軍

澎湖小蜜蜂反賄選車隊，由檢警政調首長授帽後成軍。（記者劉禹慶攝）

2018-09-26 12:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底五合一選舉腳步接近！澎湖坊間賄聲賄影不斷，查察賄選小組證實已接獲10餘件檢舉情資，逐一釐清偵辦中；除了民眾提供檢舉情資外，澎湖也成立「小蜜蜂反賄選車隊」，今日在澎湖縣政府警察局前廣場舉行成軍典禮。

小蜜蜂反賄選車隊啟動典禮，由澎湖地檢署檢察長莊榮松、澎湖縣調查站副主任李泰炫、澎湖縣政府政風處長邱盛林及澎湖縣政府警察局長賈樂吉等人共同主持，宣示檢警政調全力打擊賄選歪風，未來將穿梭澎湖大街小巷，以國台語雙聲道散播反賄選訊息。

典禮之後由首長們頒授安全帽給執勤員警，反賄選小蜜蜂車隊由4部電動機車擔綱，機車前方及車身兩側都設有「不買票、不賣票、抓賄選」宣導看板，並裝設廣播器材，成為反賄選宣導利器；莊榮松表示，小蜜蜂反賄選車隊成軍，最主要是宣導民眾不要為候選人買票，也不要賣票，同時要勇於提出檢舉。

由於距離選舉日期愈來愈接近，賄選傳聞也愈趨激烈，澎湖查察賄選小組證實，已接獲10餘件檢舉情資，包括現金買票、幽靈人口及搓圓仔湯等，現金買票約為2-3千元不等，都已分案偵辦，也再次呼籲民眾此次選舉獎金為50至500萬元，同時全程保密，比起拿數千元的賄選贓款，隨時都提心吊膽擔心吃牢飯好太多。