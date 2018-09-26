彰化車禍原因分析 機車族闖禍佔大半

小朋友化身成交通安全宣導大使，為活動暖身。（記者張聰秋攝）

2018-09-26 12:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕用路人看過來！彰化縣交通事故統計發現，近3年全縣車禍事故中，酒後駕車肇事大幅下滑，但在交通事故A1死亡車禍中，逾半以上闖禍都是機車族，闖禍主因以未注意前車狀況，即未保持安全行車距離為主，其次是機車族轉彎未禮讓直行車先行，這2項違反道路交通管理處罰條例的危險駕駛行為，已經取代酒駕。

縣警察交通隊統計，全縣車禍死亡逐年下降，2014年死亡151人，2015年死亡138人，減少13人，2016年死亡121人，再減少30人，去年2017年死亡100人，更大幅減少51人，創下近10年來新低紀錄，今年到目前為止死亡74人，數據逐年下滑。

交通隊分析發現，近3年來全縣因交通事故死亡人數大 幅減少94人，連酒駕肇事防制成效也卓著。交通隊一組組長陳雯龍說，近3年，不僅酒後駕車肇事件數下降約20%，因酒駕死亡人數，也由2015年13人到2017年僅剩3人，顯然車禍死亡事故酒駕闖禍已非主因。

陳雯龍表示，車禍死亡事故，機車族闖禍占5成以上，闖禍最大主因以未注意前方車行狀況，其次轉彎車未禮讓直行車，民眾騎機車行進滑手機，或經過號誌燈路口停，低頭滑手機，即使只是稍稍低頭2、3秒，橫禍因此找上門，機車族違反交通規則列為今後加強宣導和取締的重點。

為讓用路人了解行的安全，縣府將於本週六（29日）在員林火車站北側門高架橋下，舉辦名為「交安互動、樂趣體驗」交通安全宣導活動，再2天活動將登場，縣府今提前為活動暖身，請來小朋友扮演交通警察和宣導大使，搭配舞蹈與短劇演出，炒熱會場氣氛，縣府代理機要秘書陳金哲、新聞處副處長張志昇、彰化交通隊一組組長陳雯龍，共同點亮宣導道具LED燈，宣告活動即將到來。

陳金哲表示，當天活動現場規劃5大創意立體3D攝影棚區、親子互動闖關遊戲、實境模擬駕駛區、舞台表演、有獎徵答以及摸彩活動等，同時邀請深受小朋友喜愛的MOMO歡樂台的「果凍」姐姐、東森YOYO台的「柳丁」哥哥到場同歡，壓軸的小青蛙劇團交通安全短劇和奇幻魔術秀，歡樂中讓交通安全知識深植於民心。