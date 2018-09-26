高利吸血鬼！逼公司負責人跳樓身亡才判4個月

示意圖。（資料照）

2018-09-26 11:50

［記者楊政郡／台中報導］郁田生計公司孫姓負責人（已歿），2017年7月間需錢孔急，向放高利的王嫌借款300萬元（預扣利息75萬，年利率757%至1117%，約定14天內要還清），開出10張支票，前三張已兌現還款110萬元，第四張跳票後3天，孫留下遺書跳樓身亡「要王嫌及其他3人來收屍」，王男被依重利罪判4月，犯罪所得75萬沒入。

判決書指出，台中市郁田公司負責人孫樹田（2017年7月27日死亡）急需資金週轉，孫男找上地下錢莊，王嫌以「李元興」名義與孫連繫，2017年7月10日向王借款200萬，預扣45萬利息，約定14日內還清，孫開立支票清償，7月17日110萬（已兌現），7月24日90萬（跳票）。7月18日借100萬，實拿30萬，約定14日內還清，孫開立7月24日50萬支票（跳票），7月31日50萬支票（跳票）。

前110萬元兌現後，孫的公司銀行帳戶內沒錢，7月24日總計140萬都跳票，當天孫到警局控告王重利等罪，在公司招集員工談資遣及被倒帳等問題，27日孫在辦公室留下遺書，內容大致「要王嫌及其他3人來收屍」，然後從公司13樓頂跳下身亡。

王嫌坦承以「李元興」名義借錢給孫樹田，但否認放高利，辯稱200萬借款只預扣10萬，100萬借款只預扣5萬，但王嫌對利息怎麼算前後矛盾，且告訴人孫男及其公司會計，還有公司開出的支票，證實孫男所言不假，孫男被客戶倒債，臨時以借高利貸渡難關，但客戶持續跳票讓他撐不過來，加上王嫌逼債恐急，走上絕路，審酌被告無前科，判4月徒刑，不法所得75萬元沒入。