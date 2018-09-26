高雄妹獨自環島遇窘境 「旅途的最佳嚮導」伸援

2018-09-26 11:31

〔記者許國楨／台中報導〕高雄市鄭姓女子為了圓夢，決定以最省經費獨自完成無料環島挑戰極限，途中曾在加油站、廟宇或超商內克難過夜，上週抵台中後，原本要夜宿教會卻錯過時間，到警所求援，警方基於安全起見請她警所休息，鄭女則熱情分享環島趣事，表示沿途獲得很多熱心民眾伸手援助，但在派出所休息還是頭一次，令她倍感窩心。

台中市第二分局公園派出所女警吳佩蓉當天深夜執勤時，突見29歲鄭女風塵僕僕帶了很多行囊走進派出所，一度以為是離家出走經細問才得知，原來鄭女正獨自環島旅行，當天原本計畫要夜宿教會，未料在逢甲夜市逛街逛得太忘我，一時未查錯過教會關門時間，不得已才至派出所詢問有無其他地方可提供夜宿。

警方為了安全起見請鄭女先在派出所休息，並招待水果、麵包及飲水，因當時正值台中糕餅節在公園內辦理活動，員警也拿出台中特產鳳梨酥請鄭女品嘗，讓鄭女對警察濃濃的人情味留下深刻印象，也熱情的分享環島趣事。

來自高雄市的鄭女說，為了圓夢決定獨自完成無料環島，挑戰自己的極限，並以踏遍台灣每個角落來展現愛台灣的心，當天旅遊到台中時已是行程的第8天，期間已習慣在外餐風露宿的生活，途中也曾在加油站、廟宇或超商內克難過夜，一路上若遇到任何疑難雜症，就會向當地派出所員警詢問。

鄭女直說警察就是她「旅途的最佳嚮導」，台灣的人民保母真的很讚！且能在派出所休息更是生平第一次的體驗，為此次旅程留下難忘回憶，也開心向警方表示，警察的溫馨相助，一輩子都忘不了！