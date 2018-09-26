軍車失控撞護欄、衝駁坎 3阿兵哥受傷

今天早上龍潭區發生連環車禍，一輛軍方中型戰術輪車與2輛自小客車擦撞，造成3名坐在軍車後車斗士兵輕傷。（記者許倬勛翻攝）

2018-09-26 11:00

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市龍潭區中豐路外環道中山段，今天上午發生連環車禍，消防局於9點08分接獲民眾報案，指稱有一輛軍用卡車與2台自小客擦撞，軍用車前頭撞破護欄卡在邊坡，坐在車後斗的3名士兵有輕微擦傷，送往桃園國軍醫院救治檢查，其餘駕駛、乘客都無大礙。

桃園市龍潭區今天上午發生軍車車禍，1輛584旅中型戰術輪車與2輛自小客車擦撞後，疑似失控撞破護欄、卡在駁坎，造成後車斗3名軍人有多處擦傷，消防隊員獲報後，趕緊送往國軍醫院治療，幸其餘駕駛、乘客都無大礙。

桃園市消防局於9點08分接獲民眾報案，趕赴現場後發現，軍車內共5名軍人，後車斗坐有3名軍人，軍車疑因撞擊後失控撞向護欄，造成後車斗3人受傷。第4大隊龍潭分隊調派5名消防員前往現場救護，現場人員意識皆清醒、無大礙。

警方目前仍在現場處理事故中，詳細肇事原因待調查，有民眾抱怨，國軍現役軍車大多使用10.5噸大貨車、中型戰術輪車載運士兵，但車上僅有長條椅可坐，也無防護措施，若出車禍很難避免受傷。