超商休息區脫褲「打手槍」 離譜男嚇壞店員

2018-09-26 10:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市34歲李姓男子，今年8月間凌晨4點多，涉嫌闖入八德區某超商，坐在店內休息區公然脫褲打手槍，王姓男店員聞聲感覺有異靠近查看，當場報警。桃園地檢署今偵結，認李男涉妨害風化罪嫌重大向法院聲請簡易判決。

檢警調查，李男於今年8月24日凌晨4點多，闖入八德區某超商，無顧休息區為公開場所，公然脫褲打手槍；李男偵訊坦承一時興起做出不雅行為，王姓店員也指證歷歷。

訊後，檢察官依雙方證詞、監視器畫面2張等，認李男涉犯妨害風化罪嫌重大向法院聲請簡易判決。