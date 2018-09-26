抓到了！開槍擄人躲8年 中秋跑到基隆烤肉落網

楊姓男子8年前犯下板橋區護膚店開槍擄人案，躲了8年，中秋節跑來基隆友人家烤肉，被警方認出、活逮。（記者林嘉東翻攝）

2018-09-26 10:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕抓到了！

楊姓男子8年前犯下板橋區護膚店開槍擄人案，躲了8年，中秋節跑來基隆友人家烤肉，見警盤查落跑，又謊報身分，遭警方活逮。

新北市板橋區南雅南路「卡尼爾」護膚美容店，8年前1月31日遭人砸店、開槍，翁姓老闆還遭多名黑衣人擄走毆打凌虐，簽下40萬元本票才獲釋。

參與開槍、擄人的槍手楊澤群，犯案後四處藏匿；中秋節跑來基隆友人復興路家中烤肉，下午近2時許下樓離去時，見警方巡邏前來，拔腿就跑。

警員修丕任、高妤婷見狀追上前將他攔下；楊接受盤查時，謊報身分證號碼誤導警方，因電腦顯示的照片與楊本人明顯不符，修員追問下才知楊8年前犯下持槍擄走翁姓老闆，遭檢方通緝。

楊得知身份曝光後，突然推開員警逃逸，但被修員一把抓住，壓制在地。

楊被壓制後，仍作困獸之鬥，攻擊警方；修員遂使用防護型噴霧器（辣椒水）朝楊嫌臉部噴射，與支援警力將楊押解回派出所、歸案。

楊無奈透露，他犯案後，四處躲藏，背誦、熟記、冒用他人身分證字號，以躲避警察臨檢，想不到還是被員警識破；警訊後將將楊嫌解至台北地檢署歸案。