夜店舞池被推擠 朋友助威「黑幫入戲」持酒瓶砸人

2018-09-26 10:38

［記者楊政郡／台中報導］夜店問題多！去年11月間僅因在「X-CUBE」舞池內發生推擠，黃男被召回助陣，當事人葉男想「以靜制動」，不主動惹事，黃男卻耍強硬要廖等旁人帶他去找對方，持香檳酒瓶朝鹿男頭部招呼，酒瓶及頭骨都應聲破裂，鹿男倒地不起，一群人還一擁而上拳打腳踢，造成鹿男顱骨骨折及腦膜下出血，檢方依殺人未遂起訴黃及廖兩人。

檢察官調查，黃男（22歲）、廖男（20歲）、葉男（不起訴處分）與其他男女共10餘人，2017年11月3日晚間到南屯區大觀路「X-CUBE」夜店取樂為葉男慶生，4日凌晨4時許葉男在舞池與鹿男發生推擠，雙方差一點打起來，幸有店內安管人員制止。

葉男怕對方過來尋仇找麻煩，電召已提早離去的黃男過來助陣、商量，黃男到場了解經過後，要葉男帶他去找對方，葉男較成熟想「以靜制動」，只要對方不動，也不想主動惹事而拒絕，黃男這位旁人卻顯得義憤填膺，要廖等旁人帶他去找對方。

廖也多事，就帶頭與黃男及其他兩男一起去找對方理論，黃男像演黑道電影，順手抓了一支香檳空酒瓶藏在身後，廖男詢問鹿男確認身分，鹿男起身回話，廖一把抓住鹿男，黃立即以空酒瓶砸向鹿男頭部，鹿男倒下一群人一擁而上，又朝鹿男身上拳打腳踢。造成鹿男左側顱骨骨折、創傷性腦膜下出血、腦挫傷、頭部及上半傷多處撕裂傷。經安管人員制止才停止攻擊。