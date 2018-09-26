她揹3條通緝 遇警閃酒駕被逮又多2條罪名

2018-09-26 10:06

〔記者黃建華／高雄報導〕身揹竊盜、詐欺、肇逃等3件通緝案的27歲黃姓女子，昨凌晨酒後騎機車搭載朱姓女子，遇警攔查卻說:「忘記身份證字號」， 警驗出黃女酒測值0.33毫克，準備上銬時，黃女拔腿就跑，跳上原本被她載的朱女機車上逃逸，員警追上一把拉下將黃女壓制在地，查出她是通緝犯，將她逮捕歸案。

鼓山交通分隊警員王梅軒、陳建維昨凌晨1點，在鼓山區博愛二路發現有機車違規逆向行駛人行道，便尾隨至篤敬路與昌盛路口攔下盤查，黃姓女騎士與朱姓女乘客不斷質疑員警為何只攔他們，卻不攔其他人，且拒絕出示證件，並表示「忘記身分證字號」，員警發現黃女有酒味，黃女卻瞎扯說「剛剛就只有吃麥當勞而已」，酒測值0.33mg/L。

員警當場宣告權利後準備上銬時，原本被搭載的朱女佯稱要騎機車跟隨警車並先在前方等候，黃女突然拔腿狂奔跳上朱女後座，朱女隨即加足油門企圖逃逸，王員見狀立即追上拉住黃女衣服一把拉下，機車倒地，王員將黃女壓制在地並逮捕，過程中王員手、腳擦傷，黃女則有膝蓋擦傷；警方隨後查出黃女分別遭桃園及苗栗地檢署發布竊盜、詐欺、肇逃通緝在案，難怪會「忘記」身分證字號又落跑，訊後依通緝、公共危險、妨害公務（含朱女）等罪嫌送辦。

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