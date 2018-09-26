深坑炸彈客抓到了！ 身上竟還有1枚炸彈

警方於林嫌身上在起獲1顆土製炸彈。（記者陳薏云翻攝）

2018-09-26 11:42

首次上稿 10:02

更新時間 11:42

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市深坑區22日驚傳有人扔擲土製炸彈，雖因炮芯製作不全未引爆，仍造成遭恐嚇的民眾不安，警方不敢懈怠，追查3日後，於昨清晨逮捕扔擲炸彈的林姓男子，並在其身上再搜出1枚土製炸彈，成功阻止林男2次尋仇扔彈，訊後將林男依依槍炮、公共危險、毒品、恐嚇、竊盜等罪名偵辦。

林嫌供稱 為幫車行前老闆出氣

警方調查，林男有強盜、槍炮等多項前科，林男先前於樹林區一間車行任職，車行老闆與深坑區一名50歲陳姓民眾有投資糾紛，陳姓民眾欲要討回投資的70萬元資本，林男為替車行老闆出氣，便於過年前上暗網「CVV」購買3顆炸彈，預謀尋仇。

林男為了測試炸彈威力，還於今年元宵節時，在五股區五工一路試爆，發現威力之大，聲響都快震破玻璃，因此林男自行改造炸彈，希望能讓陳姓民眾一家人得到教訓。

本月22日清晨，林男先前往深坑區巷弄偷了2面汽車車牌，懸掛在白色BMW車上，前往陳姓民眾住家門前扔擲炸彈，但因林嫌擅自改造炸彈，反造成炸彈未能引爆。

新店警分局追查3日，昨清晨由偵查隊長曾柏仲帶隊，前往汐止區1間汽車烤漆廠埋伏，果真見到林嫌犯案的白色BMW開來，警方上前將林嫌抓至車外，並在林嫌身上起獲土製爆裂物1枚、改造手槍1支。隨後警方再帶同至林嫌汐止區住處搜索，再起獲毒品安非它命0.3克及吸食器1組等物。

林嫌供稱是為幫車行前老闆出氣，才憤而扔擲炸彈，並表示炸彈是在暗網「CVV」以3000元購得，警方訊後將依槍炮、公共危險、毒品、恐嚇、竊盜等罪名送辦。

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