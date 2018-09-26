洗腎阿嬤被詐騙心神不寧 醫師收針協助救回396萬元

阿嬤手臂還有沙布及洗腎的埋針、趕到銀行辦理止付。（記者楊政郡翻攝）

2018-09-26 09:32

［記者楊政郡／台中報導］苗栗縣75歲謝姓阿嬤定期在醫院洗腎，洗腎中表現出忐忑不安情緒，醫師幾句關心提問，說出有檢察官說她涉及洗錢，已經把郵局台銀的帳戶存摺及提款卡都交給「檢察官」了，鄭姓醫師一聽到這裡直覺是詐騙案，趕緊拔針停止洗腎，請阿嬤立即到台銀及郵局辦理止付，到了台銀苗栗分行經保七員警及行員解說，緊急辦理總計396萬元止付，已被盜領30萬走了，是不幸中的大幸，員警再送阿嬤回醫院洗腎。

詐騙集團是無孔不入，謝姓阿嬤掉進了詐騙集團假檢察官詐騙陷阱。今年9月中旬詐團打電話給謝婦，說她銀行帳戶及個資遭盜用涉及刑案、洗錢，要阿嬤交付提款卡及所有銀行帳戶給檢察官保管，不然將執行管收坐牢。

阿嬤連續好幾天心裡非常恐懼，9月21日9時許定期到醫院洗腎，還在擔心被管收，悶悶不樂，血壓升高，醫生在旁施針也關心提問，才說出擔心她可能會被抓去坐牢，昨（20）日已把「郵局」、「台銀」的提款卡及存簿都交給「檢察官」了。

大川洗腎室鄭姓醫師機警，直覺這是詐騙手法，也勸阿嬤千萬別相信，且聽到提款卡已交給歹徒，立刻收針暫停洗腎，請她立即報案及至銀行凍結帳戶，防止詐騙集團透過提款卡繼續提款。

左手還包著醫院手環及紗布的阿嬤立即趕到台灣銀行苗栗分行，緊張到口中不斷碎唸怎麼辦，一直說不清楚來意，要求保七員警幫忙。保七員警與台銀行員立即確認阿嬤存款狀況，安撫阿嬤緊張情緒，並辦理凍結台銀提款卡及存簿外，又火速協助凍結郵局帳戶。

總計凍結台銀及郵局內396萬元，兩帳戶已被歹徒領走各15萬元，總計30萬元，所幸第2天就發現，不然接下來3天連續假期，無法辦理止付，將再損失90萬元，不出2個禮拜，所有的錢都會被領光，這個中秋節就難過了！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆