愛上酒店妹... 他半年砸60萬「連手都沒牽過」

黃男愛上酒店小姐，花光積蓄卻成一場空。圖為酒店小姐示意圖。（資料照）

2018-09-26 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名黃姓男子在LINE上認識施姓酒女「鼻鼻」，黃男到店捧場後立刻暈船愛上對方，半年來砸下50萬點鼻鼻的檯、帶出場，花光積蓄後，鼻鼻最後卻失聯，事件引起網友熱烈討論。黃男最近受訪坦言，他在鼻鼻身上其實花了60萬，但悽慘的是連手都沒牽過。

黃男從前年9月起就經常到南京東路三段的一家酒店找鼻鼻，砸大錢在酒店消費，還當掉被他視為「小老婆」的重機，可見用情至深，不過最後鼻鼻卻人間蒸發，黃男怒告酒店經理和老闆詐欺，最後檢方卻認定是雙方的感情糾紛，不起訴處分。

黃男最近接受《蘋果》採訪時提到，當時他曾經多次獨坐包廂，因為他不喝酒，「只好花8000元喝2壺奶茶」，甚至曾為了幫鼻鼻做業績，送貨後拖著疲憊身軀前往酒店，還曾因此發生車禍。

黃男表示，他為鼻鼻捧場2週，只和鼻鼻看過2次電影，但連手都沒牽過。並說雖然他月收入可達10萬，但2週內就砸35萬元在鼻鼻身上，生活費僅剩1萬多。

黃男認為，酒店和鼻鼻捏造許多事情騙他，檢察官卻只認定是消費糾紛，讓他難以接受，他指許多被害人已經串聯，互相分享訊息及蒐證，打算討回公道。