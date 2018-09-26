19歲男不慎槍殺父親 鄰居嘆：孝順打工養父卻常被打

台南19歲黃姓男子24日在七股區1處宮廟前涼亭烤肉，黃父酒後到場與子口角，黃男持槍作勢嚇唬，黃父怒甩其子一巴掌，黃男朝後踉蹌時不慎誤觸扳機打中黃父腹部，緊急送醫不治。（記者王涵平攝）

2018-09-26 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕中秋烤肉夜卻驚傳兒槍殺父的悲劇！一名的19歲黃姓男子24日晚間在七股區1處宮廟前涼亭烤肉，黃父酒後到場卻和兒子爆發口角，黃男持槍作勢嚇唬，黃父先酸「有種就開槍」後再怒甩黃男一巴掌，沒想到黃男朝後踉蹌誤觸扳機，打中父親腹部2槍，黃父送醫後不治。鄰居則透露，黃男四處打工賺錢養父親，是個孝順的孩子，沒想到卻在中秋夜誤殺父親，感到相當遺憾。

綜合媒體報導，鄰居透露，黃男國中畢業後沒有繼續升學，那時候就開始四處工作賺錢，曾經做過太陽能板搭建、採光罩工程與蚵仔搬運等工作，除負擔父親生活費，連父親手機也都是他申辦且付款的，對於黃男的印象就是，「很乖肯做、很孝順，把照顧父親的責任一肩扛起」；鄰里們也都知道黃父在酒後就像變了另一個人，常常對兒子動粗，對於在中秋團員之夜發生兒子誤殺父親的悲劇，感到非常遺憾。

黃男25日清晨到案後，坦承犯行，事後也帶著警方到七股一處產業道路找到作案的改造手槍，對於誤殺父親一事，他則表示「真的非常後悔」。

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