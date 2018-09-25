「已把垃圾踢出去了」男被踢出LINE群組 怒告同事結果是…

2018-09-25 23:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台鐵員工「阿傑」（化名）指控同仁「阿祥」（化名），從台鐵產業工會高雄運務段的LINE群組把他踢出去，還在群組上說已把一名「垃圾」踢出去，自認名譽人格受辱，提告向阿祥求償10萬元。阿祥則辯稱，踢出者不只阿傑一人、說垃圾不是針對阿傑，群組上有數百名成員，他也不認識阿傑。台南地院法官審理認同阿祥說詞，判阿傑不得向阿祥求償這筆錢。全案還可以上訴。

原告阿傑主張，阿祥於2016年11月29日深夜操作LINE，把暱稱「CHI…」的他踢出台鐵產業工會高雄運務段的群組，隔天上午，阿祥又群組上說「垃圾被踢出去了」。阿祥這麼做已損害他的名譽與人格，因此求償10萬元。

被告阿祥反駁說，他確有把一名暱稱「CHI…」的群友退出台鐵高雄運務段群組，也在群組上說「有些人知道運務段有1位亂投訴的垃圾，昨天我已把他踢出去了」，會這麼做，是因為他是群組幹部，有保護成員責任，他並不認識CHI…，也不知道CHI…是原告阿傑。

阿祥說，群組成員有數百人，他未經查證清楚即踢出CHI…是有疏失，但當時他踢出的成員不只阿傑一人，還有多人也被踢出，他不是針對CHI…批評是垃圾，沒有誹謗原告的意圖；原告對他提妨害名譽刑事告訴，檢方已不起訴確定，阿傑求償沒有理由。

一審法官認為，這個台鐵員工群組成員有300多人，人數經常變動，讓何人退出並非被告一人權限，其他人也可操作，難認踢出群組的行為即構成妨害名譽行為；且原告以CHI…為暱稱，沒有正式姓名與照片，阿祥主張不知道CHI…就是阿傑，阿傑未提供其他事證，法官也無從認定CHI…就是阿傑。

法官指出，阿祥在群組並未指名道姓點名謾罵，一般人從LINE顯示的帳號與暱稱，不見得能知道具體身分，既然阿祥未點名，不能說被告罵的內容是指原告，且原告也未提出名譽受損的事證，無法據此向被告求償。