不滿遭規勸持刀砍社區總幹事 惡男4小時內落網

警方迅速將郭男逮捕到案，另也請其羅姓女友協助調查。（記者吳昇儒翻攝）

2018-09-25 19:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名郭姓男子今日下午帶著吳姓友人及羅姓女友，到暖暖區某社區附近償還債務，但與債務人有些糾紛，情緒激動，持刀誤傷吳姓友人。郭男開車離去前，誤闖進社區死巷，因車速較快被社區總幹事攔下勸導，他竟又持刀傷人，隨後逃逸。基隆市警三分局獲報後，立刻追查郭男身分，4小時內將犯嫌及其女友逮捕到案。

暖暖區某社區黃姓總幹事今日下午發現一輛非社區住戶的車輛，快速闖進社區內，在警衛室門口來回行駛，還輾到社區水管，黃男便在警衛室門口將他攔下規勸。未料，車內的郭姓男子突然下車，手持凶刀朝他砍去，黃男本能反應舉手抵擋，導致左手臂遭砍傷，郭男則開車逃逸。警衛通知119協助黃男就醫，所幸傷勢無大礙。

警方調查，郭姓犯嫌載著女友及吳姓友人，到該社區附近還款給另一名友人，交談上可能發生不愉快，郭男當場情緒激動，拿刀揮舞，一度誤傷同行的吳男，所幸傷勢不深；郭男決定帶著女友先行離去，卻誤闖社區死巷，也因車速過快，輾到社區水管，引起總幹事注意，在警衛室前攔車規勸。

未料，郭男發現該處是死巷後，開車準備離去，本來情緒就不穩定的他，被黃男攔下勸導時，一時氣憤，直接從車內拿刀砍對方，隨後揚長而去。

警方指出，初步檢視傷者手臂約有5公分刀傷，並無大礙，晚間6時許已將郭男逮捕到案，並起出犯案用的開山刀，全案將朝傷害罪偵辦。