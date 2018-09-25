為幫兒子籌錢做生意 牧師竟私自變賣教會房產

中華聾人基督教會位於北市重慶北路的某建物的6樓房屋，遭徐姓牧師變賣給兒投資。（記者黃捷翻攝）

2018-09-25 20:21

〔記者黃捷／台北報導〕中華聾人基督教會的徐姓牧師，為了幫兒子籌錢做生意，竟把教會房產變賣1600萬元，教會收到過戶通知，才驚覺房產沒了，憤而控告背信，士林地檢署也依法對父子倆提起公訴。

起訴指出，信眾30年前合力出資，買下台北市重慶北路二段一處6樓房屋供教會使用，借名登記在徐男名下，實際掌管教會事務的則是另名葉姓牧師，房屋所有權狀也由葉男保管。

徐男2015年12間向葉男表示，要查詢房屋的增值稅額，葉男信以為真，交出所有權狀，徐男得手後卻轉向賴姓男子等3人借款1600萬，並設定1920萬最高限額抵押權，徐子則是連帶保證人，2016年4月底還款期限到，徐男還不出錢，直接把房產過給賴男抵債。

父子倆挨告後均否認犯行，徐男辯稱他拿到所有權狀後，後續都交給兒子處理，並不知道房產被抵押；徐子則稱，他以為房子是父親的，才會拿去借貸，根本不知道借名登記的事情。

但檢察官認為，徐男明知他只是掛名屋主，卻擅自把房產交給兒子處理，兩人還共同在借款契約上用印，不可能不知情，遂依背信罪起訴父子倆。

教會另還控告賴男等3人侵占教會房產，但因3人實際上並不知情，事後還可能得打民事訴訟，要求教會遷移，在本案中也算是「被害人」，遂處分3人不起訴。