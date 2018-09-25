毒品從哪來？ 江明學回記者：你們自己去查啊！

被記者問到「毒品是誰給你的？」江明學竟回說：「你們不是很厲害嘛？可以去查啊」（記者黃耀徵攝）

2018-09-25 17:45

〔記者謝君臨／台北報導〕57歲歌手江明學被查獲持有安非他命，今天中午被台北地檢署諭令3萬元交保，他卻遲遲不拿出保釋金，直到4小時後，檢方將他改為限制住居後請回。江明學受訪時說：「怎麼可能籌不出錢」，稱自己是在裡面睡覺，要等記者多一點，「如果明後天我跳樓、上吊了，就是媒體逼死我」，講了約10分鐘後才離去。

面對記者詢問是否籌不出保釋金，江明學說：「怎麼可能！」指他當然有，但是沒有在身上，地檢署規定不能讓他去車上拿提款卡，強調自己身上就有9400元；記者詢問為什麼這麼久才出來？他竟回：「我希望記者來多一點。」

記者詢問為何持毒？江明學回問：「沒有人叫我向社會道歉嗎？」而後說：「我要向誰道歉，我已經不是公眾人物了，我每次開演唱會都不會有記者來，但每次出事你們人比什麼都還多，為什麼這麼晚出來，我在裡面睡覺，就讓大家耗一下，本來我想拖到晚上……如果明、後天我跳樓、上吊了，就是媒體逼死江明學」。

記者問江明學：「毒品是誰給你的？」江明學回說：「你們不是很厲害嘛？可以去查啊」，至於是否吸毒，江明學則說：「我不需要回答你」；最後，江明學強調，我是持有，並非被抓到在食用毒品的人。

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