連假後上班首日 埔里公所驚傳員工上吊輕生

埔里鎮公所今天傳出52歲王姓員工上吊輕生。（記者佟振國攝）

2018-09-25 17:43

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所上午傳出52歲王姓員工，今上午被人發現於鯉魚潭附近林道樹林內上吊輕生，檢警下午相驗確認無他殺嫌疑，家屬指稱他近年受失眠困擾，最近也心情不佳，王員在公所負責公墓等殯葬業務，個性內斂不多話，但工作認真負責，力求完美，是否因此導致壓力，還要進一步調查釐清。

警方調查，今天上午9時30分接獲民眾報案，在鄰近鯉魚潭風景區的鯉魚路往林務局埔里事業區96林班的林道約400公尺處樹林，發現有人上吊輕生，員警、消防隊員獲報將人救下，但已不幸死亡多時，據家屬指稱，王男近年來受失眠困擾，最近又心情不佳，可能一時想不開尋短。

公所員工結束中秋連假恢復上班即接獲同事輕生的不幸消息，都十分震驚，與死者同在自治事業所服務的同仁更是難過，不捨失去一位工作認真負責的好同事。

王員6年前由監獄管理員轉調公所民政課員，負責殯葬業務，2年前殯葬業務移撥至自治事業所，他也支援自治事業所業務，承辦公墓、慈惠堂納骨塔及埔里鎮志等工作，他個性內斂不多話，平時工作十分認真，也力求完美，有員工私下認為可能導致壓力過大，公所表示，並未接獲相關反映，目前先全力協助家屬處理後事。

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