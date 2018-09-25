告知自己懷孕後4天 老闆要她每月業績達300萬！

2018-09-25 22:11

〔記者王定傳／新北報導〕童姓業務員去年懷孕後，竟被公司要求每月業績須達300萬元，隔月便遭解雇，童女不滿提訴，這間公司辯稱解雇與懷孕無關；新北地院法官不採信，除判該公司給付薪資等48萬餘元，也認為業者斷絕懷孕婦女的經濟來源，讓童女生理及心理受衝擊，還要給20萬精神賠償。

據查，這間公司位於新北市新莊區，從事工業用橡膠製品製造業等；月薪4萬餘元的童女提訴指，她在去年8月17日告知老闆自己懷孕，但4天後，老闆竟要求每月業績須達300萬元，隔月初便遭公司以「虧損或業務緊縮」為由解雇。

本案經新北市就業歧視評議委員會評議，認定該公司有違性別工作平等法，童女並向公司提訴討解雇後的薪水、產假薪資、育嬰留職津貼、精神賠償等68萬餘元；業者辯稱，公司不是因童女懷孕才要求每月業績300萬，解雇也與懷孕無關。

法官認為，該公司去年的營業收入比2015年多359萬、與前年相較只少83萬，無法證明有虧損，且該公司會計人員也向童女坦言：「他真實的原因一定是懷孕、他最終目的就是要你走啦」等，可知該公司在知道懷孕後才終止契約，判給薪資等48萬。

法官還認為，婦女在懷孕、生產階段，心理較脆弱，且須有穩定的經濟來源，雇主以不合法方式規避勞基法或勞動契約規定，斷絕經濟來源，對懷孕婦女的精神傷害不言可喻；該公司未體恤童女平日辛勞及貢獻，在得知懷孕後，以未達業積或業務緊縮等終止契約，對童女生理、心理均有極大衝擊，要給精神賠償。