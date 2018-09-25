江明學駁沒錢交保！稱睡覺等記者來多一點 嗆要向誰道歉

歌手江明學受訪時說，難道我拿不出3萬元（交保）嗎？太早出來的話，記者太少了。（記者黃耀徵攝）

2018-09-25 17:25

〔記者錢利忠／台北報導〕歌手江明學今天凌晨獨自駕車行經台北市市民大道，遇上警方臨檢，遭查獲持有一包重約2公克的安非他命，上午被移送台北地檢署複訊；他態度配合，檢方訊後依涉犯毒品危害防制條例，諭令3萬元交保，但江明學自稱故意在法警室內睡覺，拖了4小時不願辦保，今天下午4點半，檢方改諭令限制住居。

57歲的江明學今天離開北檢前，拿出數千元鈔票說，難道我拿不出3萬元嗎？怎麼可能！之所以拖那麼久，就是在裡面睡覺，要等記者聚集多一點，媒體對他的消息都報憂不報喜，每次他開演唱會記者都不來，出事了就報，他已經不是公眾人物，是要向誰道歉？

今天凌晨零點左右，江明學開車自台北市民大道由西向東方向行駛，快到光復南路交叉口時，遇上警方路檢，他神情緊張，警方察覺有異，要求他下車盤查，江明學心虛主動從褲子口袋內拿出一包安非他命，被警方帶回偵訊。

據悉，江明學於警詢過程十分配合，聲稱壓力大，才會自交友軟體購買安毒，約2、3天吸食一次，警方除了依毒品罪嫌將他移送檢方偵辦，另續追查毒品來源。

江明學畢業於成功大學工業設計系，1984年大學時參加台灣第一屆大專創作歌謠大賽，以自已創作詞曲的《如果真有來生》，獲得「最佳作詞」、「優勝作曲」兩個獎項，1989年推出的「秋意上心頭」專輯，銷售25萬張。

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