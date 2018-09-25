涉毒籌不出3萬保金？ 江明學改限制住居後請回

歌手江明學25日凌晨駕車遭警方攔檢，查獲安非他命毒品，依毒品罪嫌移送台北地檢署複訊，檢方訊後限制住居並請回。（記者黃耀徵攝）

2018-09-25 17:46

首次上稿 16:59

更新時間 17:46

〔記者謝君臨／台北報導〕57歲歌手江明學，今天凌晨獨自駕車行經台北市市民大道，遇上警方臨檢，遭查獲持有一包重約2公克的安非他命，上午被移送台北地檢署複訊；據悉，江態度配合，檢方中午12點38分訊後依涉犯毒品危害防制條例，諭令江3萬元交保，但江過了4小時仍未辦保，稍早檢方已將江改為限制住居後請回。

今天凌晨零時許，江明學駕車自市民大道由西向東方向行駛，快到光復南路交叉口時，遇上警方路檢，江因神情緊張，警方察覺有異，要求江下車盤查，江心虛主動從褲子口袋內拿出一包安非他命，被警方帶回偵訊。

據悉，江於警詢過程十分配合，並坦言因壓力大，才會自交友軟體購買安毒，約2、3天吸食一次，警方除依毒品罪嫌將江移送檢方偵辦，另續追查毒品來源。

江明學畢業於成功大學工業設計系，1984年大學時參加台灣第一屆大專創作歌謠大賽，以自已創作詞曲的「如果真有來生」，獲得「最佳作詞」、「優勝作曲」兩個獎項，1989年推出的「秋意上心頭」專輯，銷售25萬張。

而後，江明學轉做電台、電視節目主持，淡出演藝圈後，曾在民歌西餐廳駐唱，2004年考取台北市文化局舉辦的第一屆街頭藝人表演證照考試，開始街頭藝人生活。

今年初，江明學被媒體發現到燒肉店打工；7月間，江騎腳踏車準備上白冰冰主持節目，途經新北市新店區時，因手提袋捲進前面車輪，重摔倒地，傷勢較重，緊急送醫救護；這次涉毒，也讓其演藝生涯蒙上一層陰影。

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