惡男性侵傳播妹又錄影 法官認「可憫恕」輕判免坐牢

台中高分院法官認為性侵傳播妹的王男「顯可憫恕」，不但給他減刑，輕判徒刑2年，還宣告緩刑5年，讓他免除坐牢之災。（資料照）

2018-09-25 16:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓男子與朋友到KTV唱歌，叫來俗稱「傳播妹」的女子陪酒，喝到包廂僅剩他與「傳播妹」佳佳2人，佳佳又酩酊大醉，他竟猥褻並性侵害佳佳，還用手機拍下佳佳下體的特寫鏡頭，以及性侵害的過程，想要收藏鑑賞，卻意外被經紀人撞見，台中地院一審依乘機性交罪重判4年徒刑，他上訴二審，台中高分院卻認為他「顯可憫恕」，不但給他減刑，輕判徒刑2年，還宣告緩刑5年，讓他免除坐牢之災。

判決書指出，王男在前年5月6日凌晨2時許，與4名男性朋友到KTV唱歌，透過「傳播經紀公司」，找來花名瑞瑞、佳佳等「傳播妹」陪酒，喝到清晨4時許，朋友與「傳播妹」陸續離開，只剩下王男與佳佳（化名），且佳佳已大醉，倒臥沙發熟睡。

佳佳在尚未醉酒前，曾用電話通知經紀公司的吳姓經紀人，請吳男到KTV接她，卻又胡言亂語，到了清晨5時許，吳男感覺不對勁，驅車到KTV，進入包廂內，撞見王男正在性侵害佳佳，還拿著自己的手機錄影，吳男趕緊把佳佳叫醒，帶出KTV，佳佳醉到不知被性侵與錄影一事。

台中地院審理時，勘查手機畫面，有佳佳私處特寫，以及吳男用手指玩弄的錄影，吳男辯稱，當時佳佳沒有醉到失去意識，他承認撫摸佳佳，但否認性侵害，法官發現，佳佳事後抽血檢驗，不但酒精濃度高，還有毒品K他命成分，吸毒雖與王男無關，但可顯示佳佳當時神智不清，王男趁機性侵害屬實，另外，王男曾觸犯公共危險罪，這次性侵害犯後又狡辯，素行與犯後態度都不佳，據此判處徒刑4年，至於偷拍下體部分，王男賠償佳佳和解，佳佳撤銷告訴而不受理。

王男上訴二審，台中高分院卻有不同看法，二審法官認為，王男已與佳佳和解，犯下這起性侵害，是「一時失慮」，且已知警惕，沒有再犯之虞，援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」給予減刑，改判徒刑2年，並宣告緩刑5年，免除王男牢獄之災，條件是支付公庫10萬元，並提供120小時的義務勞務服務，可再上訴。

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