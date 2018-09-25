電擊槍、辣椒水、盾牌... 捷運危安事件處置sop大公開

臺北市政府警察局捷運警察隊25日針對站務、保全人員辦理突發事件應變訓練及狀況處置模擬演練，強化安全聯防機制，全力守護乘客安全。（記者羅沛德攝）

2018-09-25 18:48

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警局捷運警察隊，今日下午3點在中山北路上的捷運行政大樓內，進行結合捷運站務人員的危安事件處置演練，除了秀出電擊槍、辣椒水、警盾等維安工具，也講解如何與站內保全進行搭配，以利第一時間解決突發狀況，確保民眾乘車安全。

演練以捷運中有歹徒持刀為模擬狀況，首先第一線站內保全會持配備的警棍，趕至現場將歹徒包圍，控制情況，等捷警隊趕到後，由保全疏散外圍民眾，警方對歹徒進行壓制逮捕。

捷警隊隊員各個皆是「雙槍俠」，除了真槍外，從去年10月份開始都攜帶電擊槍，使用上可以有效讓歹徒癱軟，以利警方壓制，又不會危害性命或是一旁民眾安全；此外，辣椒水及警盾都是重要的維安工具，此次演練也都一一試演。

演練中飾演歹徒的員警演技逼真，持假刀有如真正的凶狠歹徒，站務保全及警方也熟練處理，顯現演練有成；演練途中假刀刀身意外脫柄飛出，直接擊中演練的員警，引起「歹徒」及現場觀摩站務人員大笑，成為小插曲。

捷警隊也提出民眾若是遇到危安事件，可使用身邊的工具做最基本抵抗，例如可反持雨傘，使用傘柄攻擊，或是褲子的皮帶、鞋子的鞋底，都是很好的抵抗工具，背包以及行李等大面積物品也可拿來擋在胸前自保，但最重要的還是要按下車廂內對講機，尋求站務人員協助。

捷警隊指出，台北捷運每日車班約3370列次，每日運量達220餘萬人，是台北市民最主要的交通工具，一旦發生治安事件，常常成為民眾矚目焦點，也容易直接影響民眾，因此安全維護是當前治安重點工作，演練能夠與站務人員建立快速反應機制，有效補實警察勤務間隙，共同打擊犯罪，確保乘客安全。

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臺北市政府警察局捷運警察隊25日針對站務、保全人員辦理突發事件應變訓練及狀況處置模擬演練，強化安全聯防機制，全力守護乘客安全。（記者羅沛德攝）1

臺北市政府警察局捷運警察隊25日針對站務、保全人員辦理突發事件應變訓練及狀況處置模擬演練，強化安全聯防機制，全力守護乘客安全。（記者羅沛德攝）1

電擊槍（左）、辣椒水（中）是捷警的基本配備，站務人員也配置防護型噴霧（右）。（記者鄭景議攝）