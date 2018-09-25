道路坑洞致騎士摔傷 高市養工處判賠69萬

市府養工處積極修補道路坑洞。（高市府提供）

2018-09-25 16:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市潘姓女子2015年10月晚間，騎機車行經左營區新勝街，因路面一處坑洞摔車造成手骨骨折及全身多處擦傷，女子向法院提起國家賠償，求償220餘萬元，橋頭地院認定市府養工處就該路段疏未管理，判賠69萬餘元，全案可上訴。

2015年10月1日晚間9時許，潘姓女子騎乘機車，沿高雄市左營區新勝街由南往北方向行駛，因路面坑洞摔車，造成右側肱骨骨折併旋轉肌袖破損、右側手肘撕裂傷及全身多處擦傷。

潘女向高市府提出國家賠償，求償醫療費用7萬2746元；護具等必要費用3152元；計程車資7250元，看護費用12萬元；薪資損失20萬80元；機車修復費用4083元；勞動能力減損60萬9941元，精神慰撫金120萬元，共計221萬7252元。

市府養工處否認潘女摔車與坑洞有關，辯稱原告有可能是因為駕駛過快、精神狀態不佳或是車輛本身機械因素而摔車。並主張，縱使與坑洞有關，坑洞是因台水公司所設之人孔蓋與道路路面有高低落差所產生，應由台水負責。

法官調閱路段監視器，認定潘女摔車為坑洞所造成，且認為養工處對該路段既有保養修護之責，出現坑洞後毫無作為，既未主動進行修復，亦未要求台水公司改善，放任系爭坑洞存在，且未放置任何警告標誌，判養工處敗訴，應給付原告69萬7901元。